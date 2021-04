Ratchet & Clank: Rift Apart – Umfassendes Gameplay vom State of Play

Zu später Stunde konnte man heute einen ausführlichen Blick auf Ratchet & Clank: Rift Apart werfen, das Sony und Insomniac Games bei einem eigenen State of Play präsentiert haben. Im Fokus standen diesmal die Waffen, Charaktere und euer Arsenal.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist mehr als nur eine Fortsetzung eines klassischen PlayStation Franchise. Vielmehr ist es auch ein Showcase, um zu zeigen, was die Technologie hinter der PS5 wirklich leisten kann. Das zeigt sich insbesondere an der SSD, dessen volles Potenzial man bis jetzt noch nicht ausgereizt hat. So wird man mit dem finalen Release im Juni noch ein Schippe drauf legen, wie Insomniac Games verspricht.

Verrücktes Arsenal

Im heutigen Gameplay-Showcase konnte man dazu einen Blick auf das verrückte Arsenal an übermächtigen und komischen Waffen bestaunen, die eine magische Verbindung zum DualSense Controller haben und diese endlich auch spürbar machen. Fühlt zum Beispiel, wie Ratchet die neuen Rift-Hopping-Kräfte einsetzt und sich die farbenfrohen Umgebungen wie Spielplätze anfühlen. Egal, ob man zwischen verschiedenen Planeten hüpft oder nur den einen Greifhaken verwendet, um sich durch die Levels zu schwingen.

Mit der superschnellen SSD der PS5 kann man sich direkt in die Moment-zu-Moment-Action werfen, die Ratchet & Clank: Rift Apart verspricht. Mit Raytracing, vielfältigeren Gegnern als in allen vorhergehenden Spielen und mehr visuellen Effekten fühlt sich zudem jeder Planet brandneu an, auch wenn man diese schon aus vorherigen Spielen kennt.

Rivet in bewegten Szenen

Außerdem konnte man heute einen Blick auf Rivet werfen, dem weiblichen Lombax, den Insomniac bereits zuvor in dieser Woche enthüllt hat. Rivet kommt mit ihrem eigenen Set an Waffen, Actions und Tools, ist jedoch nicht weniger „gefährlich“ als der berühmte Lombax. Und abschließend bestätigte Insomniac Games noch einmal den Photo Mode, den es erstmals in der Serie geben wird.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021 für PlayStation 5.