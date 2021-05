Ratchet & Clank: Rift Apart vergisst auch die Handicap-Gamer nicht

Die Zugänglichkeit von Spielen gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung, weshalb Entwickler ihre Spiele auch dahingehend optimieren, sie einem Publikum zugänglich zu machen, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind. Das gilt auch für Ratchet & Clank: Rift Apart, das im Juni erscheint.

Ob das nun physische Beeinträchtigungen sind oder visuelle Nachteile, für alles gibt es bereits Lösungen und neue Ansätze werden stetig erforscht. Für Ratchet & Clank: Rift Apart stellte man daher beim kürzlichen State of Play das Accessibility-Feature vor, mit dem man die Helden in bestimmten Farbnuancen anpassen oder betonen kann, etwa bei eingetrübter Farbenblindheit oder ähnliches.

Dass das Thema Tausende von Spielern betrifft, zeigt sich unter anderem auf Reddit, wo es einen eigenen Thread für Gamer mit Handicaps gibt und die insbesondere Sony für ihre Arbeit in dem Bereich loben. Prominentestes Beispiel scheint da The Last of Us: Part II zu sein, mit dem diese Hürden quasi von heute auf morgen ins Rampenlicht gezerrt wurden.

Dort wird auch schon Ratchet & Clank: Rift Apart eifrig diskutiert, das es vielen Spielern mit einer Sehbeeinträchtigung ermöglichen wird, das Adventure von Insomaniac Games zu spielen, was für sie sonst unerreichbar gewesen wäre.

Kritik gibt es aber auch

Obwohl man für Handicap Gamer inzwischen mehr tut als noch vor einigen Jahren, gibt es auch weiterhin Kritik, dass man eben noch nicht genug tut. So werden unter anderem mehr Features auf der PS5 an sich gewünscht, etwa bessere Eingabehilfen, Text-to-Speech-Features, systemweite Untertitel oder ähnliches. Ferner kritisiert man aber auch das Verbot von modifizierten Controllern in Wettbewerben und ähnlichem.