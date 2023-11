Release zu Suicide Squad: Kill the Justice League: Insider-Video zeigt Gameplay, Story & mehr

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 02. Februar 2024.

Wie angekündigt , ist ab sofort das erste Insider-Video zu Suicide Squad: Kill the Justice League verfügbar, das sich dem Gameplay, der Story und der Open World widmet. Entwickler Rocksteady gibt damit einen tieferen Einblick in den Actiontitel, der im Februar 2024 erscheint.

What do you think?