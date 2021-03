Resident Evil: Village – Infos zur neuen Demo, der Story, Gameplay & mehr

Beim gestrigen PlayStation Japan Showcase war unter anderem Resident Evil: Village ein großes Thema, zu dem Capcom einige interessante Details enthüllt hat. So äußerte man sich hier zur neuen Demo, der Story, dem Gameplay und mehr.

So erscheint im April die zweite offizielle Demo, die direkt dem Spiel entspringt. Während die exklusive Maiden Demo eher eine technische Präsentation war, zeigt die neue Demo das, was die Spieler nachher vom finalen Spiel erwarten können. Im Fokus stehen dabei auch mehr Kämpfe und der spielerische Aspekt, anstatt nur die Erkundung der Villa.

Inspirationen aus Resident Evil 4

Zudem verriet Capcom, dass Resident Evil Village viele Inspirationen aus dem populären Resident Evil 4 bezieht. Sogar bestimmte Bereiche in der Villa wurden so konzipiert, wie sie die Fans in Resident Evil 4 geliebt haben. Generell geht Capcom davon aus, dass man die vorherigen Spiele kennt, da es hier viele Verbindungen gibt, ebenso Story-relevante Momente.

In Bezug auf das Gameplay heißt es, dass der Spieler diesmal mehr Spielstile zur Auswahl hat. So wird es möglich sein, neben offenen Konfrontationen den Gegner auch einfach aus dem Weg zu gehen. Dies wirkt sich auch auf die Waffen aus, die sich seinem Spielstil entsprechend anpassen und auswählen lassen. Dazu trifft man den Waffenhändler Duke, der euch neben Waffen auch neue Rezepte und mehr verkaufen wird. Speziell bei Waffen kommen außerdem die adaptiven Trigger des DualSense zum Einsatz, u.a. beim Nachladen und Abzugswiderstand.

Abschließend betonte man, dass es das erste Mal sei, dass man mit Ethan den gleichen Protagonisten in aufeinanderfolgenden Spielen sehen wird. So möchte man zeigen, wie sich dieser und das Spiel weiterentwickeln kann, anstatt eine abgeschlossene Story zu präsentieren.

Resident Evil: Village erscheint offiziell am 07. Mai, dessen Entwicklung bereits in der finalen Phase ist. Eine Verzögerung wird laut Capcom nicht mehr erwartet.