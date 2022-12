Resident Evill Village als kostenloses PS VR2 Launch-Game bestätigt

Wer PlayStation VR2 noch vorbestellen möchte, kann dies ab sofort bei PlayStation Direct ohne Einladung tun. Resident Evil Village ist neben Horizon Call of the Mountain zumindest ein guter Grund, der für das Headset spricht.

Mittels der Sense-Controller wird man die Umgebungen von Resident Evill Village auf eine völlig neue Weise erkunden können. Diese stellen Ethans widerstandsfähige Hände dar und ermöglichen intuitive Aktionen im Spiel. Spieler können so zum Beispiel ihre Arme hochhalten, um sich vor Feinden zu schützen, die ihnen zu nahe kommen, oder direkt abwehren. Waffen fühlen sich ebenfalls im VR-Modus spürbar realistischer an, mit neuen Gameplay-Elementen, die das Eintauchen immersiver als jemals zuvor machen.

Der VR-Modus nutzt Technologien wie 4K-HDR, Eye-Tracking und 3D-Audio, um Resident Evil Village realistischer und intensiver als je zuvor zu machen. Die Spieler tauchen damit in die detailreiche Atmosphäre des Dorfes in der virtuellen Realität ein, einschließlich der kunstvollen Kammern von Castle Dimitrescu, den überlebensgroßen Charakteren und Kreaturen, die darin lauern, oder den gruseligen Katakomben.

Der VR-Modus in Resident Evill Village umfasst die gesamte Kampagne und liefert damit ein Erlebnis auf neuen Höhen. PlayStation VR2 bietet damit ein noch fesselnderes Abenteuer, während man die Reise von Ethan Winters zusammen mit den fortschrittlichen Features des Headsets voll ausschöpft, heißt es in der Ankündigung.

