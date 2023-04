Respawn arbeitet an weiterem Star Wars-Projekt

Bevor man ein neues Star Wars-Spiel veröffentlicht, hat Respawn noch genug mit Star Wars Jedi: Survivor zu tun, das vor allem technisch noch mehr Feinschliff braucht. Dass man das Spiel in diesem Zustand veröffentlicht hat, ist schon bemerkenswert, zumal man umgehend eine ganze Update-Serie in Aussicht stellt, welche die Probleme im Performance-Modus beheben sollen. Bis dahin empfiehlt man den Quality-Mode bei 30fps zu nutzen.

„Es läuft super. Apex Legends hatte letztes Jahr eine Menge Konkurrenz. Das haben wir überstanden. Diese Saison lief wirklich gut. Wir haben eine weitere Season, die ziemlich bald startet. Wir haben Dinge in der Entwicklung, über die wir nicht sprechen. Einige andere Star Wars-Sachen auch, was wirklich aufregend ist.“

Die Erwähnung eines neuen Star Wars-Projekt fand ganz nebenbei in einem Interview mit Respawn Entertainment Boss Vince Zampella gegenüber Barron’s statt, in dem er allgemein über Apex Legends und wie die Dinge bei Respawn, DICE und Ridgeline Games sprach.

