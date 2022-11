Return to Monkey Island – PS5 Launch Trailer präsentiert die deutsche Sprachausgabe

Return to Monkey Island setzt die Geschichte der legendären Adventures The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge gekonnt fort. Das Spiel modernisiert das klassische Point-and-Click-Gameplay gekonnt und schafft es, den Charme der legendären Reihe in die Gegenwart zu transportieren.

Norman Matt schlüpft hier erneut in seine ikonische Rolle des Guybrush Threepwood, unterstützt von weiteren Sprechern, die im Launch-Trailer zu hören sind. Die deutsche Sprachausgabe ist ab sofort via Update verfügbar.

