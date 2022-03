Returnal Ascension angekündigt, erscheint noch im März

Die Gerüchte um mehr Inhalte für Returnal haben Sony und Entwickler Housemarque heute bestätigt, die mit Returnal Ascension einen neuen KoOp-Modus für das Rogue-like Adventure auf PS5 nachliefern.

In Returnal Ascension schlüpft man noch einmal in die Rolle von Selene, die zwar immer noch in einem endlosen Zyklus gefangen ist, diesen aber nicht mehr allein bestehen muss. Dazu könnt ihr die komplette Reise durch das sich stets verändernde Labyrinth von Atropos gemeinsam mit einem anderen Spieler erleben, heißt es in der Ankündigung.

Der Turm des Sisyphus

Das Update fügt außerdem den Turm des Sisyphus hinzu. Diesen kann man betreten, wenn man den Ikarischen Haken freigeschaltet hat. Hier muss man sich beim Aufstieg immer gefährlicher werdenden Phasen stellen, die jeweils aus 20 Etagen bestehen. Erledigt so alle Gegner auf jeder Etage und sichert euch damit den Zugang zur nächsthöheren Ebene, wo weitere Schrecken im Inneren des Turms auf euch warten.

Returnal Ascension erscheint in diesem März als kostenloses Update. Eindrücke aus dem Spiel selbst gibt es in unserem damaligen Review nachzulesen.