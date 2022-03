Auf dem Weg zum Release von Weird West zeigen Devolver Digital und die WolfEye Studios heute das vierte Video der Road-to-Serie. Diesmal beschäftigt man sich darin mit den Regeln und Gesetzen des Wilden Westens.

Der Creative Director Raf Colantonio gibt darin einen Einblick in die Regeln und Gesetze in Weird West, die von Auseinandersetzungen mit Gesetzeshütern, bis zu lebenslangen Bindungen – in Freundschaft und Feindschaft reichen.

In Weird West erwartet euch dazu eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen. Erlebt so die Entstehungsgeschichte einer atypischer Heldengruppe die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird.

Jede Reise ist dabei einzigartig und richtet sich nach euren Handlungen – eine Reihe von Geschichten in denen alles auf dem Spiel steht und die Welt auf eure Entscheidungen reagiert. Formiert einen Trupp oder zieht allein in einen andersweltlichen Grenzraum des Wilden Westens und macht jede Legende zu eurer eigenen.

Weird West erscheint am 31. März 2022 für PlayStation, Xbox und den PC.