Saints Row – Die ursprünglichen Saints spielen noch immer eine große Rolle

Das erste Feedback zum Saints Row Reboot fiel für Volition Games ja nicht so berauschend aus. Viele können sich mit der drastischen Veränderungen noch nicht so recht anfreunden, dabei gibt es gar keinen Grund, das Spiel schon jetzt abzulehnen.

Das versichert Volition Games in einem aktuellen Blog Post, wonach das ursprüngliche Saints Row und natürlich die Saints selber noch immer eine große Rolle spielen, inkl. dem markanten violetten Look.

„Seid versichert, diese sind immer noch ein wesentlicher Bestandteil der Identität der klassischen Saints“, so Volition Games. Volition Games

Im Reboot zeigt man demnach den Beginn ihrer kriminellen Laufbahn, aus denen sich die Saints letztendlich formieren und an die Spitze der Unterwelt aufsteigen. Je weiter man im Spiel fortschreitet, desto mehr wird man auch den violetten Look sehen und desto mehr treten die klassischen Saints hervor.

Die bislang umfangreichsten Anpassungen

Nicht vergessen sind die Anpassungen im Spiel, die umfangreicher als je zuvor ausfallen. Dazu gehört der bislang umfassendste Charakter-Editor, der es euch ermöglicht, entweder ein eiskalter Killer oder eine skurrile Freakshow zu sein.

„Es gibt acht anpassbare Stimmen, die du dem Boss geben kannst – vier männliche und vier weibliche – alle klingen großartig und bieten wieder mehr Auswahl als wir in anderen Saints Row-Spielen geboten haben.“ Volition Games

In Bezug auf Fahrzeuge hat man ebenfalls eine riesige Auswahl an Anpassungsoptionen, die sich allesamt in euer Garage anpassen lassen. Und das ist nur der Anfang dessen, was man jetzt schon enthüllen kann. Einige große Überraschungen stehen erst noch auf dem Plan.

„Saints Row ist definitiv ein Saints-Spiel durch und durch, und ein Spiel mit dem klassischen Saints-Humor, den wir alle kennen und lieben,“ heißt es abschließend. „Ihr könnt die Fantasie leben, euer eigenes kriminelles Imperium in einer brandneuen riesigen offenen Welt aufzubauen.“ Volition Games

Saints Row erscheint am 25. Februar 2022. Vorbesteller erhalten hier das Idols Anarchy Pack dazu.