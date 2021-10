Saints Row – Ein beeindruckender Spaziergang durch Santo Ileso

Deep Silver und Volition Games gewähren heute neue Eindrücke aus dem Saints Row Reboot, die einen Spaziergang durch Santo Ileso wagen, dem neuen Schauplatz der Saints.

Die Kritik an dem Reboot möchte zwar nicht verhallen, dennoch können sich die gezeigten Szenen absolut sehen lassen, die weitaus mehr technisches Know-How, Aktivitäten und Next-Gen Features versprechen, als es jedes vorherige Saints Row-Spiel geschafft hat. Auch die Physik der Fahrzeuge scheint ein Punkt zu sein, den man für das Reboot noch einmal angegangen ist und das nun mehr Arcade-Feeling verspricht.

Vielleicht war die Kritik an Saints Row doch etwas verfrüht und man sollte des endgültige Spiel abwarten, bevor man es völlig verteufelt. Denn das Gezeigte macht definitiv Lust auf mehr und selbst loslegen zu wollen.

Was die bisherige Kritik an Saints Row betrifft, entgegnet Volition damit:

„Wir machen bei diesem Spiel keinen Rückzieher. Wir verstehen es, es ist neu und es ist eine Schockreaktion auf einen Reboot wie keinen anderen. Dieser komplette Neustart ist der größte Spaß und die aufregendste Erfahrung, die wir bisher in ein Saints Row-Erlebnis gepackt haben“, so Jim Boone, Chief Creative Officer bei Volition. „Der ikonische neue Schauplatz bietet so viele aufregende Möglichkeiten, die Spieler zu begeistern – egal ob sie langjährige Fans der Serie sind oder zum ersten Mal einsteigen.“

