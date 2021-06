Scarlet Nexus – Umfangreiches Gameplay stellt das JRPG vor

Bandai Namco hat auf dem gestrigen Xbox Showcase Extended eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zu Scarlet Nexus gezeigt, mit der man das JRPG noch einmal ausführlich vorstellt.

In Scarlet Nexus folgt ihr den Geschichten um Kasane und Yuito – Mitglieder der Elitetruppe Other Suppression Force – und lüftet die Geheimnisse von New Himuka. Mit mächtigeen Fähigkeiten und den Beziehungen zu euren Teamkameraden vertieft ihr eure unterschiedlichen psychischen Talente.

Erkundet dazu eine futuristische Welt, in der die Macht der Technologie und psychischer Fähigkeiten genutzt wird, um sich gegen die Anderen zu verteidigen – verrückte Mutanten, die die Menschen angreifen und jagen. Im Laufe des Spiels werden sich ihre Handlungsstränge immer weiter verweben und somit die ganze Geschichte und alle Geheimnisse enthüllen.

Eindrücke zu Scarlet Nexus gibt es ergänzend noch einmal in unserer kürzlichen Preview zum Spiel. Ein kleiner Auszug:

„Die Story von Scarlet Nexus ist interessant, aber auch ein wenig hölzern geschrieben. Es wirkt schon ein wenig merkwürdig, dass die Nebencharaktere den Hauptfiguren die gesamte Geschichte der Welt und teilweise ihre eigene Vergangenheit erzählen, als hätten die sie noch nie gehört. Generell wird anfangs viel erklärt, was Yuito und Kassane nach ihrer Ausbildung längst klar sein sollte. Nach einiger Zeit nimmt die Geschichte dann aber an Fahrt auf.“ PlayFront

Der Titel selbst erscheint am 25. Juni 2021.