Sherlock Holmes: Chapter One – Cinematic Trailer zur Story erschienen

Auf dem IGN Summer Event wurde ein neuer Cinematic Trailer zu Frogwares neuem detective Adventure Sherlock Holmes: Chapter One veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den neuesten Ableger der Serie der ukrainischen Entwickler, die den britischen Meisterdetektiv schon seit 2009 auf die Konsolen bringen.

Der Trailer zeigt keine Spielszenen. Vielmehr bekommen wir ein paar mehr Infos über die Hintergrundgeschichte. Wir sehen einen jungen Sherlock, der in gewohnter Holmes-Manier einen Mordfall löst, als wäre es gar nichts.

Auch das Setting wird angeteasert, Holmes befindet sich nämlich auf einer mediterranen Insel. Wie er dort hinkommt, ist zunächst unklar. Scheinbar ist er nicht nur dort, um einen einfachen Mordfall zu lösen, sondern einer größeren Sache auf der Spur.

Es geht dabei wohl um eine gewisse Violet Holmes, vor deren Grab Sherlock im Regen kniet. Sein Gehilfe Watson kommt zu ihm, auf der Insel scheint er aber nur in Sherlocks Phantasie zu existieren. Wer Violet Holmes ist und wieso es den (vielleicht) größten Detektiv aller Zeiten auf das Eiland verschlägt, bleibt Spekulation. Sehr wahrscheinlich hängt aber beides miteinander zusammen.

Stimmungsvoller Cinematic Trailer

Der Trailer dient eher der Einstimmung auf das neue Spiel, verrät aber nichts darüber, wie es sich letztendlich spielt. In der Vergangenheit gab es unterschiedliche Herangehensweisen, mal waren die Titel der Serie actionlastiger, mal wurde in First-, mal in Third-Person Ansicht gerätselt, befragt und untersucht.

Der neueste Teil scheint auf einen Mix zu setzen und euch mehr Freiheit zu bieten, als vorherige Teile. Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Sherlock Holmes: Chapter One soll noch dieses Jahr für Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen.