SEGA kündigt Yakuza 8 & Like a Dragon Gaiden mit ersten Details an

Beim heutigen Yakuza-Livestream wurden gleich mehrere neue Yakuza-Projekte angekündigt, darunter das sehnlichst erwartete Yakuza 8 und das Spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Yakuza 8 wurde von Producer Masayoshi Yokoyama persönlich vorgestellt, der im ersten Trailer auf die Protagonisten Kiryu und Ichiban eingeht. Laut Yokoyama wird Yakuza 8 ein wirklich umfangreiches Spiel, welches alle bisherigen Yakuza-Ableger übertrifft.

„Der Umfang des Spiels ist wirklich groß, es wird das bisher größte Spiel“, so Masayoshi Yokoyama.

Die Story erzählt von Kiryu, der seine ganze Vergangenheit mit sich trägt, sowie von Ichiban, der seine ganze Zukunft vor sich hat. Für SEGA war es ein Bedürfnis, dass man Kiryu für die Yakuza-Serie zurückbringen musste.

Yakuza 8 befindet sich mitten in der Entwicklung und wird voraussichtlich 2024 erscheinen.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Etwas früher kann man sich auf Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name freuen, das bereits 2023 erscheint.

Hierbei handelt es sich um ein Spin-Off, das zwischen Yakuza 6 und 7 spielt. Laut Producer Masayoshi Yokoyama geht man damit in die Richtung eines Action-Adventures und umfasst einen etwas kleineren Maßstab als die gewohnten Yakuza-Spiele.

Dennoch greift man gewohnte Mechaniken der Yakuza-Serie auf, kann sich in der Stadt frei bewegen und erlebt Nebengeschichten zu Yakuza.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint 2023. Abseits dessen wurde vergangene Nacht bereits Like a Dragon: Ishin enthüllt, das ebenfalls 2023 für PS5 erscheint.