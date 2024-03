SEGA trennt sich von Relic Entertainment und entlässt 240 Mitarbeiter

In einem Statement von Head of SEGA Europe Jurgen Post erklärt dieser:

Bei den Entlassungen sind verschiedene Studios und Departements betroffen, wie GamesIndustry meldet, einschließlich Two Point Studios, Sports Interactive und Creative Assembly, die zuletzt an Hyenas gearbeitet haben, das erfolglos eingestellt wurde, bevor es auf den Markt kam.

Der Verkauf von Relic Entertainment (Company of Heroes) transformiert das Studio zu einem unabhängigen Entwickler. Dabei werden sie von SEGA weitestgehend unterstützt, um den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten.

What do you think?