Session – Skate-Sim erscheint wohl im September für PS5

Über drei Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung und immer mehr Plattformen, die man einbezogen hat, erscheint die Skate-Sim Session wohl im September für PlayStation 5 und PS4.

Zumindest verlässt Session dann die Early Access-Phase, was meist für den finalen Release spricht. Auf Steam liest sich das ein wenig kryptisch, dürfte im Grunde aber genau das aussagen.

„Für alle da draußen, die auf das vollständige Veröffentlichungsdatum warten … die Zeit ist gekommen. Wir sind bereit, Early Access hinter uns zu lassen und die Türen zu unserem vollständigen Start am 22. September 2022 zu sprengen,“ so Producer Jeffery Spicer.

Ob man sich hier jetzt ausschließlich auf den PC-Release bezieht oder alle Plattformen, einschließlich PlayStation 5 und PS4, wird man dann sehen. Laut dem PlayStation Store erscheint Session definitiv in diesem Jahr.

Inspiriert von der goldenen Ära des Skateboardens, ist es das Ziel von Session, euch erleben zu lassen, was Skateboarding wirklich bedeutet; eine unglaubliche Kultur, in der es keine anderen Ziele gibt, als eure Kreativität auszudrücken und durch harte Arbeit, Ausdauer und ein bisschen Wahnsinn spektakuläre Erfolge zu erzielen.

Session lässt einen dazu die besten und bekanntesten Skatespots erkunden, angefangen in New York, das dazu beigetragen hat, was Streetskaten heute ist. Im Maßstab 1:1 nachgebaut und unterstützt von bodenständiger und realistischer Skate-Physik, bekommt man in Session ein authentisches Gefühl dafür, was es heißt, die berüchtigten Brooklyn Banks und die Twists des umliegenden Finacial-District von Manhattan zu skaten.

Da Filmen schon immer ein großer Teil der Skateboardkultur war, gibt man euch in Session mit dem Video-Editor ein Profi-Tool in die Hand, das Spieler ihre Tricks ausführen; bearbeiten und eine Montage im Spiel erstellen lässt.