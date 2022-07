Terminator Survival Project mit einem ersten Teaser angekündigt

Neben RoboCop arbeitet NACON an einem neuen Terminator-Spiel, das man heute als Terminator Survival Project angekündigt hat.

Bis auf einen kurzen Teaser verrät man leider noch nicht allzu viel über das Spiel, das als Survival-Game konzipiert wird. Zu diesem kommentiert man:

„Nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft, wir sind große Fans von Filmen der 80er Jahre und unser Team vom Nacon Studio Milan arbeitet am ersten Survival-Spiel, das im Terminator-Universum spielt. Wir können im Moment nicht viel mehr sagen, aber das ist definitiv etwas, das ihr im Auge behalten solltet.“

Die Entwicklung von Terminator Survival Project scheint zudem noch weit am Anfang zu stehen, denn den Release stellt man erst in ferner Zukunft in Aussicht.