Silent Hill 2 Remake: Pyramid Head mit neuer Origin-Story?

Dass erste Händler mit den Vorbestellungen zu Silent Hill 2 gestartet sind, deutet stark darauf hin, dass Konami schon bald den Release verkünden wird. Dieser ist ein Jahr nach der offiziellen Ankündigung an sich überfällig, insbesondere bei der Anzahl an neuen Silent Hill-Spielen, die zukünftig erscheinen.

Spekulationen gehen hier in Richtung in der Bonus-Mission aus dem Original, in der man aus Sicht von Maria spielte.

Gleichzeitig bestätigt sich damit auch, dass Silent Hill 2 als physische Version erscheint, auch wenn Konami oder Bloober Team bisher keine Details zum Release genannt haben. Umso mehr gibt die Produktbeschreibung bei BestBuy her, in der von einer Origins-Story für Pyramid Head gesprochen wird. Das könnte bedeuten, dass man mehr über dessen Hintergrundgeschichte erfährt.

