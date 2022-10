Silent Hill f – Setting wechselt nach Japan, erster Trailer

Wann Silent Hill f erscheint oder welche Plattformen angestrebt werden, ist derzeit nicht bekannt. Gleichzeitig scheint sich nach all den Ankündigungen zu bestätigen, dass Kojima Productions an keinem der Projekte beteiligt ist, wie immer wieder erhofft oder vermutet.

Ansonsten gibt es einen ersten Trailer, der spannende Einblicke in Silent Hill f erlaubt. Das Japan-Setting kommt darin bereits wunderbar zur Geltung und könnte die Vorstellung von echtem Horror weiter in die Höhe treiben. Das Ganze erinnert ein wenig an die Project Zero-Serie, die für den Inbegriff des japanischen Horrors steht. Die zuvor geleakten Artworks stammen demnach auch aus diesem Projekt.

Vielmehr verrät Konami derzeit nicht über Silent Hill f, das vom in Taiwan ansässige Unternehmen NeoBards Entertainment entwickelt wird. Diese haben zuvor an Projekten wie Resident Evil Resistance oder der Resident Evil Origins-Sammlung für Nintendo Switch gearbeitet und bringen dementsprechend Erfahrung mit ein.

What do you think?