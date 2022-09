Skull and Bones auf 2023 verschoben, Open Beta angekündigt

Ubisoft nimmt sich etwas mehr für Skull und Bones und verschiebt den Titel auf 2023. Dafür hat man eine Open Beta Phase angekündigt.

In einer Erklärung schreibt der Publisher, dass die generelle Entwicklung von Skull and Bones abgeschlossen ist und man die zusätzliche Zeit nutzen wird, um das Erlebnis weiter zu verfeinern und auszugleichen, indem man das Feedback der Spieler aus den technischen Tests und dem Insider-Programm berücksichtigt. Als neuen Termin nennt man den 09. März 2023.

„Dies ist die richtige Entscheidung sowohl für unsere Spieler als auch für den langfristigen Erfolg des Spiels, da der 9. März 2023 ein geeignetes Veröffentlichungsfenster für diese einzigartige Marke ist.“ Ubisoft

Zuvor gab es nicht wenig Kritik an Skull and Bones, dem es hauptsächlich an Spieltiefe mangeln soll. Selbst aus den eigenen Reihen zeigten sich Entwickler skeptisch gegenüber dem Titel. Generell war die Entwicklung schon ziemlich chaotisch und soll mehrfach neu gestartet worden sein.

Skull and Bones

Skull and Bones Open Beta angekündigt

Außerdem kündigte man eine Open Beta Phase zu Skull and Bones an, die irgendwann vor dem Release stattfinden wird. Damit möchte man sicherstellen, dass die Spieler einen ersten Einblick in die gefährliche Welt von Skull and Bones bekommen.

Innerhalb der Open Beta haben die Spieler die Möglichkeit, die einzigartige Version des Spiels über die Piraterie-Fantasie, ihre düsteren Seeschlachten sowie die immersiven und wunderschönen Meere des Indischen Ozeans aus dem 17. Jahrhundert zu entdecken.

Details zur Open Beta und dessen Termin folgt in den kommenden Wochen.