Skull and Bones – Der Fokus liegt nicht auf der Story

Nach einer wilden Entwicklungsfahrt bringt Ubisoft in diesem November endlich Skull and Bones heraus, dessen ursprüngliche Idee einem Gameplay-Element aus Assassin’s Creed zugrunde liegt. Anders als in der Assassin’s Creed-Serie ist die Story von Skull and Bones aber recht nebensächlich.

Das verrät Game Director Ryan Barnard in einem Interview mit Trueachivements, wonach man in Skull and Bones die spielerischen Aspekte in den Vordergrund stellt, mit denen man sein eigenes Abenteuer erschaffen kann. Etwas Erzählung gibt es dennoch.

„Skull and Bones ist kein narratives Spiel“, so Barnard „Wir haben narrative Parts – im Spiel triffst du wichtige NPCs namens Kingpins, die ihre eigenen Geschichten haben, die du lernst, während du eine Beziehung zu ihnen aufbaust, indem du Verträge mit ihnen abschließt. Dem Spiel hat eine zugrunde liegende Geschichte, mit der wir die gesamte Weltgeschichte aufbauen, aber das ist nicht der Hauptfokus. Wir möchten, dass die Spieler ihre eigenen Geschichten erstellen und den Piratentyp wählen können, der sie sein möchten.“

Um das zu erreichen, können Spieler auf eine Vielzahl von Schiffen, Waffen, Rüstungen und mehr zurückgreifen, die notwendig sind, um die Weltmeere zu bereisen. Dazu hat man das Infamy-Progression-System entwickelt, welches einem Blaupausen zur Seite stellt. Diese sind wiederum nützlich, um Effektiv gegen Feinde antreten zu können.

Kritik reißt nicht ab

Kritik an Skull and Bones gibt es dennoch, da auch der aktuelle Showcase nicht alle Zweifel beseitigen konnte. Umgehend hieß es, dass das Spiel wenig Tiefe besitzen soll und somit schnell uninteressant werden könnte. Dies ergänzt durch Berichte, dass der Release nur notgedrungen in diesem Jahr stattfindet.

Einen Blick auf Skull and Bones kann man im kommenden Auguste auf der gamescom werfen, wo Ubisoft den Titel groß präsentieren wird. Laut der Ankündigung bekommt man hier jedoch nur eine Gameplay-Präsentation und darf noch nicht selbst in See stechen.

Skull and Bones erscheint am 08. November 2022.