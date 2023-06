Skull and Bones kurz vor Schiffbruch? Closed Beta Test abgesagt

Das Vertrauen in Skull and Bones zerrinnt förmlich mit jedem Tag ein bisschen mehr. Inzwischen hat man den erst angekündigten Closed Beta Test wieder abgesagt, zumindest was die Konsolen-Versionen betrifft.

Auf der offiziellen Webseite wurden die PS5 und Xbox Series X|S als angestrebte Plattformen entfernt, während der Publisher auf Nachfrage bestätigt, dass der Closed Beta Test nur auf dem PC stattfinden wird. Dass es voraussichtlich keine Testphase auf Konsolen geben wird, dürfte für weitere Unsicherheiten sorgen. Mehr Infos hierzu sollen in den kommenden Tagen folgen.

Der Closed Beta Test ist vom 25. bis 28. August geplant. In dieser Zeit wird man Skull and Bones wohl aber auch auf der gamescom in Köln erleben können.

Wie viel Vertrauen hat man eigentlich noch in Skull and Bones?

Insgesamt ist das Misstrauen in Skull and Bones inzwischen riesig. Ubisoft gelingt es nicht wirklich, dass der Titel auch nur annähernd von den Spielern mit Begeisterung aufgenommen wird.

Beim Ubisoft Forward hatte man die Chance, dass man Skull and Bones nochmals zeigen kann, stattdessen präsentierte man nur ein Musikvideo. Von aktuellen In-Game Eindrücken oder gar einem Release keine Spur.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Entwicklung von Skull and Bones bis zum vergangenen Jahr gut 120 Millionen US-Dollar verschlungen haben soll, weshalb das Piratenabenteuer unbedingt veröffentlicht werden muss. Ob es dann ein Erfolg wird oder nicht, lässt sich derzeit ziemlich schwer abschätzen.

Inzwischen erwartet man, dass Skull and Bones ein riesiges Desaster für Ubisoft und die Spieler wird. Sicherlich besteht die Möglichkeit, dass Ubisoft den Titel absichtlich zurückhält, um keine weiteren negativen Eindrücke zu befeuern, am Ende vielleicht aber doch mit einem guten Spiel überzeugt. Die bisherigen Erfahrungen bei einer solch schwierigen Entwicklung über solange Zeit lassen dennoch nichts Gutes erahnen.

Skull and Bones soll nach aktuellen Plänen bis Ende April 2024 veröffentlicht werden.