Skull and Bones – Release & weitere Pre-Order DLCs geleakt

Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass Ubisoft in Kürze das Re-Reveal von Skull and Bones plant. Ein Insider verrät nun, ab wann man in hohe See stechen kann.

Demnach werden gerade die Produktseiten für die digitalen Store vorbereitet, die verraten, dass Skull and Bones am 08. November erscheinen wird. Parallel dazu gibt es einige Boni und DLCs, darunter die Bloody Bones‘ Legacy Mission, die The Ashen Corsair Mission, den Smuggler Pass Token, einen digital Soundtrack und ein Artbook, sowie ein Premium Bonus Pack.

Skull & Bones announcement is imminent. Xbox Store listings are ready, some examples:



… — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 28, 2022

Skull and Bones Reveal im Juli

Ferner tippt man darauf, dass Ubisoft in der kommenden Woche den Titel offiziell vorstellen wird. Dann soll es auch Gameplay-Material geben, mit dem man die grundlegenden Gameplay-Mechaniken vorstellt und was aus dem Titel seit seiner ursprünglichen Ankündigung geworden ist.

Dass dem tatsächlich so ist, darauf deuten inzwischen auch zahlreiche Rating-Board Einträge, wie zuletzt von der ESRB. Darin hieß es zum Beispiel, dass Skull and Bones ein echtes Pirtatenabenteuer auf hoher See wird, in dem man die Rolle eines „schiffbrüchigen Ausgestoßenen übernimmt, der sich auf den Weg macht, ein Piratenkapitän zu werden“. Währenddessen meistert man Missionen, erkundet Siedlungen und nimmt an „dramatischen Seeschlachten“ teil. Dazu befielt man seine Crew, bedient Kanonen gegen Rivalen, sowie setzt diese gegen andere Kriegs- und Handelsschiffe ein, greift Siedlungen und Festungen an, um Beute und Güter zu bekommen.

Die Prüfung der ESRB ergab außerdem, dass Skull and Bones nur noch für PS5, Xbox Series, PC und Stadia erscheinen wird, was einmal mehr darauf hinweist, dass man die Last-Gen Versionen hat fallen lassen.

Weitere Details zu Skull and Bones folgen in Kürze.