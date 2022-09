Skydance New Media – Marvel Adventure Game mit ersten Gameplay-Details

Unklar ist weiterhin, wie das Spiel am Ende heißen wird, wann genau der PS5 Release gepant ist oder welche Plattformen sonst noch berücksichtigt werden. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Last-Gen Versionen für PS4 und Xbox One hier außen vor bleiben.

„Unsere Enthüllung auf der D23 Expo ist nur der Anfang des actiongeladenen Abenteuers, das Marvel-Fans erwartet. Amy und das Team von Skydance New Media haben eine tiefe Liebe und Respekt für unsere Charaktere, haben sich in die Kern-Comic-Inspiration eingebracht und werden ihre unglaublichen Fähigkeiten im Geschichtenerzählen nutzen, um ein völlig neues, aufregendes Erzählerlebnis zu schaffen. Bleibt in den nächsten Monaten auf dem Laufenden, da wir zusätzliche Einblicke in unsere vier Helden, zwei Welten und einen Krieg geben werden.“

„Wir sind so dankbar für all den Enthusiasmus und die Unterstützung, die wir von den Fans erhalten haben, und wir sind begeistert, endlich einen ersten Blick auf das Spiel während der diesjährigen D23 Expo zu enthüllen“, sagte Amy Hennig , Präsidentin von Skydance New Media. „Marvel war während des gesamten kreativen Prozesses ein unglaublicher Partner, als wir eine originelle Geschichte entwickelten und ein aufregendes neues Team von Charakteren aufbauten. Wir hoffen, dass die Fans von dieser Preview fasziniert sind, und wir freuen uns darauf, später mehr davon zu teilen.“

Skydance New Media hat am gestrigen Abend ihr neues Marvel-Projekt mit Black Panther und Captain Amercia vorgestellt, das zusammen mit der Uncharted-Autorin Amy Hennig entsteht. Dem folgen heute die ersten Gameplay-Details.

What do you think?