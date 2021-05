Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Gameplay-Trailer mit blutigen Szenen

CI Games präsentiert heute weitere Gameplay-Szenen aus Sniper Ghost Warrior Contracts 2, das im Juni für PlayStation 4, Xbox und PC erscheint, sowie später auch für PS5.

Der neue „Overview“-Trailer demonstriert die ganze Bandbreite der Sniper Ghost Warrior Contracts 2-Erfahrung, inkl. einem Einblick in die Vielfalt des Gameplays, der riesigen Karte im Sandbox-Stil, den anpassbaren Waffen und der Ausrüstung sowie natürlich die neue Funktion, das 1000m+ Extrem-Range-Sniping.

Neben den neuen spektakulären Distanzen verspricht SGWC2 aber auch visuell eindrucksvolle neue Maßstäbe zu setzen, vor allem auf den neuen Konsolen. Alle PS4-Editionen des Spiels haben daher die Möglichkeit eines kostenlosen digitalen Upgrades auf die PS5-Version, wenn diese später im Jahr erscheinen wird.

Die kraftvolle Geschichte des Gameplay-Trailers wird indes von niemand anderem erzählt als Abubakar Salim, einem etablierter Schauspieler, der schnell zu einer tragenden Säule in der Unterhaltung wird. Salim lieferte bereits die Vertonung von Rokhan in World of Warcraft: Battle for Azeroth (2018), des Protagonisten Bayek in Assassin’s Creed Origins (2017) und war mit seiner markanten Stimme auch Teil von Assassin’s Creed Valhalla (2020). Zuletzt war er in Ridley Scotts gefeierter Science-Fiction-Serie Raised by Wolves (2020) zu sehen.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint zunächst am 04. Juni 2021.