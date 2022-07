Sonic Origins – SEGA möchte zahlreiche Fehler beheben

Nachdem zuletzt selbst die Entwickler mit der Veröffentlichung von Sonic Origins unzufrieden waren, möchte SEGA nun nachbessern.

Einer der großen Kritikpunkte von Whitehead and Headcannon Games war zum Beispiel, dass es am Ende nicht das Spiel war, welches man bei SEGA eingereicht hat und irgendwelche Formalitäten es verhindern würden, hier selbst nachzubessern.

Vor wenigen Tagen schrieb man an die Fans:

„Es ist frustrierend. Ich werde nicht lügen und sagen, dass es keine Probleme mit dem gab, was wir Sega gegeben haben, aber was in Origins enthalten ist, ist auch nicht das, was wir abgegeben haben. In Bezug auf Origins waren wir Außenseiter, die ein separates Projekt erstellten, das dann in etwas völlig anderes zerrissen wurde.“