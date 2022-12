Sony deutet neue PS5-Konsole im nächsten Jahr an

Eine PS5 Pro oder ähnliches sei derzeit aber noch nicht zu erwarten. Vielmehr soll das neue PS5-Modell an die Stelle der PS5 Slim treten, um den User auch im Nachhinein noch die Wahl zwischen einer reinen digitalen Version und einer Disc-Edition zu geben. Beim Design des besagten PS5-Modells orientiert man sich weitestgehend wohl am aktuellen Modell, das mit und ohne Laufwerk noch immer eine schöne Figur machen soll.

Nun deuten die Japaner selbst an, dass man in 2023 womöglich etwas in Bezug auf ein neues PS5 Modell sehen oder hören wird, auch wenn man das so noch nicht explizit sagt. Liest man allerdings ein wenig zwischen den Zeilen, deutet sich hier durchaus etwas an.

