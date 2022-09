Sony entwickelt eigene Flaggschiff-IP in ein Live-Service Game

Abgesehen davon wird Jetpack Interactive auch im Zusammenhang mit God of War erwähnt, die aktuell sogar betonen, dass man weiterhin mit den Santa Monica Studios und an God of War arbeiten wird. Die Frage ist, ließe sich daraus ein Live-Service-Game machen?

Seitdem spekuliert die Community, welches Spiel dahinter stehen könnte, wobei unter anderem Ghost of Tsushima als heißer Kandidat gehandelt wird. Blickt man allerdings auf Meldungen in den letzten Monaten zurück, war immer mal wieder zu lesen, dass Twisted Metal als Live-Service Game zurückkehren soll.

Dass Sony einen gewissen Teil ihrer Zukunft in Live-Service-Spielen sieht, ist spätestens seit der Übernahme von Bungie kein Geheimnis mehr. Nun wird eine eigene Flaggschiff-IP in ein Live-Service-Game umgewandelt.

