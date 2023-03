Sony hat 5 Milliarden für Übernahmen übrig, kommt Take-Two in Frage?

„Sony hat bekannt gegeben, dass es 850 Milliarden Yen (etwa 7,4 Milliarden US-Dollar) seines zugewiesenen Budgets ausgegeben hat, sodass etwa 10 Milliarden US-Dollar für weitere Einkäufe übrig bleiben. Die aktuelle Rechnung von Sony umfasst die Übernahme von Bungie in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar sowie Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe.“

Laut Informationen von der Morgan Stanley Conference 2023 (via resetEra ) verfügt Sony über Reserven in Höhe von 5.1 Milliarden US-Dollar, die alleine für Akquisitionen reserviert sind. Das sagte dort der aktuellen CFO und Finanzchef Hiroki Totoki, wonach diese Summe alle für Investitionen in diesem Jahr aufgewendet werden können.

