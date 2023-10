Sony hat aus Respekt einst auf die FIFA-Lizenz verzichtet

„Chris Deering [der damalige Präsident von Sony PlayStation Europe] traf sich mit mir und sagte: ‚Uns wurden die Rechte an FIFA Soccer angeboten. Ich sagte: Das ist doch ein Scherz. Im Ernst? ISL ist an Sony herangetreten und hat sie gefragt, ob sie eine exklusive weltweite Lizenz für FIFA haben wollen? Nach allem, was wir für sie getan haben?‘ Ich war wirklich verärgert. Aber Chris sagte zu mir: ‚Ich werde diesen Vertrag nicht unterschreiben, es sei denn, du kommst nicht mit der FIFA zurecht. Das ist dein Deal. Das hast du geschaffen.'“

What do you think?