The Crew Motorfest – Zweite Free Trial startet morgen

Eindrücke zu The Crew Motorfest gibt es ergänzend in unserem Review zum Spiel.

In der Free Trial erleben die Spieler die lebendige und farbenfrohe Open World der Insel O’ahu auf Hawaii und können im Rahmen des Motorfest-Festivals die Autokultur in thematischen Playlists, spannenden Rennen und Live-Events aus ganz neuen Blickwinkeln erleben.

Ubisoft startet eine zweite Free Trial Phase in The Crew Motorfest, die am morgigen Dienstag beginnt. Damit kann man erneut 5 Stunden den neuen Schauplatz O’ahu erkunden und Hunderte Fahrzeuge testen.

