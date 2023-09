The Crew Motorfest schlägt schon jetzt alle Franchise-Rekorde

Der Launch von The Crew Motorfest ist schon jetzt ein riesiger Erfolg für Ubisoft, das alle bisherigen Franchise-Rekorde in den Schatten stellt. Unter anderem ist es das am besten bewertete Spiel von allen.

Zudem vereinnahmt The Crew Motorfest weitere Rekorde in Bezug auf den Gesamtverkauf an Spielen in der Release-Woche und die Akzeptanzrate des Saison Pass für sich. Außerdem wird der Racer von Kritikern und Spielern gleichermaßen positiv aufgenommen und hält sein Versprechen einer atemberaubenden hawaiianischen Landschaft und grafischer Wiedergabetreue, eines verbesserten Fahrzeughandlings und einer Ode an die Autokultur durch das Playlist-System.

Auch das The Crew 2-Import-Feature wird rege genutzt, wobei mehr als 42 Millionen Fahrzeuge aus The Crew 2 zum The Crew Motorfest importiert wurden.

„Wir sind begeistert von der enthusiastischen Resonanz, die alle Franchise-Rekorde gebrochen hat, und wir möchten unserer Community für ihre unglaubliche Unterstützung danken“, sagte Ahmed Boukhelifa, Geschäftsführer von Ubisoft Ivory Tower. „Der Launch ist erst der Anfang: Wir haben für die Zukunft regelmäßige Updates mit neuen Themen und Erlebnissen sowie einen sehr starken Post-Launch-Support mit einer Mischung aus kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten geplant.“

Launch startete mit Server-Problemen

Gänzlich rund lief der Launch von The Crew Motorfest jedoch auch nicht, das teils mit Problemen bei der Serververbindung zu kämpfen hat, ohne die überhaupt nichts geht. Gerade zu Hochzeiten hat man hier massive Probleme ins Spiel zu kommen, einhergehend mit Abstürzen & Co.

Dennoch kann sich The Crew Motorfest insgesamt mehr als sehen lassen, wie auch in unserem Review festgehalten: