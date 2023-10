EA hätte die FIFA wohl nie gebraucht, beeindruckende Zahlen zu FC 24

„EA SPORTS FC 24 ist unsere bisher beste Repräsentation von interaktivem Fußball. Es wird Fans aus aller Welt mit ihren Lieblingsvereinen und ihren Lieblingsprofis verbinden wie nie zuvor“, sagte David Jackson, VP of Brand von EA SPORTS FC. „Gemeinsam mit 19.000 Profis, über 700 Teams und 30+ Ligen beginnen wir unser neues Kapitel unter der Marke EA SPORTS FC mit einem bisher unerreichten Maß an Authentizität.“

Und auch wenn man jetzt auf einige Lizenz durch die FIFA verzichten muss, ist die Simulation nicht weniger schlecht aufgestellt. Mit an Bord ist ein ganzer Pool an Profis der größten Vereine und Ligen aus aller Welt, darunter die LALIGA EA SPORTS, die Premier League, die Bundesliga, die Serie A, die CONMEBOL Libertadores, die UEFA Champions League, die UEFA Women’s Champions League, die Barclays Women’s Super League und viele mehr.

„Der Release stellt einen Meilenstein dar und wir laden die Fans von The World’s Game ein, sich uns mit EA SPORTS FC anzuschließen“, sagte Nick Wlodyka, SVP & GM von EA SPORTS FC. „Die Innovation im Mittelpunkt der FC 24-Entwicklung in Verbindung mit der Verpflichtung zur Authentizität sorgen für ein unvergleichliches Fußballerlebnis, das umfassend und lebensnah ist – und das vor allem eine Community schafft, in deren Zentrum unsere Fans stehen.“

Erste Zahlen (via Financial Times ) zu EA Sports FC 24 sprechen da für sich, das gegenüber dem Vorjahr einen Wachstum um 25 Prozent verzeichnen kann. Demnach haben rund 6.8 Millionen Spieler alleine in der Launch-Woche bei EA Sports FC 24 zugegriffen, insbesondere was die teurere Ultimate Edition mit dem Early Access-Zugriff angeht.

