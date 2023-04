Sony Patent zeigt erneut DualSense Controller, der Verformung, Kälte und Wärme simuliert

Die entsprechende Skizze dazu sagt leider nicht allzu viel aus, die wir dennoch angehängt haben. Denkbar wäre, dass das Material an den Unterseiten der Griffe zu finden sein wird, da wo die Finger am empfindlichsten sind.

Man würde das besagte Material also an den Zustand eines betreffenden Objekts im Spiel anpassen. Als Beispiel könnte es ein Eisblock sein, wodurch das Material bei Berührung kalt und fest wird. Die entgegengesetzte Reaktion wäre warm und weich.

Die Idee an sich ist nicht neu und wurde so ähnlich schon einmal bei PlayStation Move aufgegriffen, wurde letztendlich aber nie umgesetzt – ein Controller, der Kälte und Wärme simuliert.

