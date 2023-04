God of War Ragnarök – New Game Plus mit neuem Patch verfügbar

Sony und die Santa Monica Studios überraschen heute mit einem neuen Update zu God of War Ragnarök, das die langersehnte New Game Plus Option einführt. Darüber hinaus gibt es viele neue Ergänzungen für das Action-RPG.

Das kostenlose New Game Plus-Update enthält zum Beispiel neue Ausrüstungsgegenstände wie die Schwarzbärenrüstung, die bereits aus der Anfangssequenz des Spiels zu sehen war und nun direkt zu Beginn des neuen Durchgangs ausgerüstet wird. Weitere Rüstungen sowie der Spartaner-Aspis, ein neuer Schild, sind ebenfalls verfügbar.

Kurz zusammengefasst sind folgende Ergänzungen verfügbar:

Neue Auswahlmöglichkeiten mit Farbkombinationen und Stilen für 13 der existierenden Rüstungen

Alle Ausrüstungsgegenstände auf Level 9 können durch eine neue Stufenobergrenze nun noch einmal verbessert werden

Neue Zauber zum Ausrüsten, aber auch negative Boni, die als Bürde für neue Herausforderungen sorgen können

Neue Entwicklungspfade für Fähigkeiten

Eine Erweiterung der Trainingsarena in Niflheim

Angepasste Bosskämpfe und verbesserte Gegner

Der neue Schwarz-Weiß-Rendering-Modus, der einen cineastischen Twist hinzufügt

Ein Highlight kommt den Endephasen-Bossen zuteil. Wem Berserkerseelen und die Walküren-Königin Gná zu leicht waren, diese wurden mit der New Game Plus Option verändert und bieten eine neue Herausforderunh.

Vorhandene Fähigkeitenmodifikationen werden mit EP verbessert , um die Effekte eurer Lieblings-Mods noch weiter zu verstärken, es lässt sich eine neue neue Platinstufe von Belohnungen freischalten, sowie können Nornentruhen mehr Yggdrasil-Tau gewähren, sodass Spieler ihre Werte weit über ihre vorherigen Grenzen erhöhen können.

Die Trainingsarena in Niflheim im Modus New Game Plus bietet darüber hinaus viele neue Möglichkeiten. Neben einigen neuen Gegnern kann man hier entweder als Kratos oder als Atreus antreten und einen der folgenden Begleiter für den Kampf an eurer Seite auszuwählen: Atreus (mit Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor und Thrúd.

Des Weiteren wurde die neue GUI-Option „Schwierigkeitsgrad anzeigen (Schwierigkeitsgrad HUD-Visualisierung)“ hinzugefügt, die die aktuelle Schwierigkeitseinstellung auf dem HUD sowie die Anzahl der ausgerüsteten Lasten darstellt, um seinen Freunden zu zeigen, was man drauf hat.

Alle Neuerungen mit dem jüngsten Update stellt der PlayStation Blog im Detail vor.