Sony: PlayStation ist weiterhin die Core Plattform

Sony untermauert erneut, dass man sich in erster Linie den PlayStation Spielern verpflichtet fühlt. Kritik kommt immer wieder auf, da nach und nach PC-Ports von Exclusives realisiert werden oder man inzwischen auch für Xbox produziert.

Das sagte PlayStation Studio Head Hermen Hulst in einem Interview mit der GameInformer, wonach es bei diesen Ausnahmen bleiben wird. PlayStation ist weiterhin die Core Plattformen, auf denen die Spiele zuerst und exklusiv erscheinen. In Bezug auf die MLB-Serie, die auch für Xbox erscheint, sagte Hulst:

„Die einzige Ausnahme von der Regel war MLB The Show; ich denke, was die Leute erkennen müssen, ist, dass [MLB Advanced Media] der Herausgeber auf Xbox ist, also nicht wir. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir das mit einer der plattformdefinierenden Erfahrungen machen, die wir in den PlayStation Studios haben.“

