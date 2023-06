Sony zielt auf einen Metascore von 90 ab, sagt ein Ex-Entwickler

Dass Sony den Erfolg eines Studios oder einer Marke vom Metascore abhängig macht, wird nicht zum ersten Mal erwähnt. Das meint nun auch ein Ex-God of War Entwickler, wonach Sony auf einen Metascore von mindestens 90 abzielt, wenn es um eigene Produktionen geht.

Der frühere God of War-Art Director Rafael Grassetti erwähnt dies in einem Interview mit dem portugiesischen Magazin Flow Games, allerdings sei dies kein genereller Anspruch, von dem man am Ende Bonuszahlungen oder ähnliches abhängig machen würde.

Keine Anforderung, aber ein Anspruch

Der Metascore sei insbesondere für Entwickler wichtig und die Studios würden auch nicht dazu gedrängt, ihre Spiele vorzeitig auf den Markt zu werfen. Dennoch hat Sony einen Blick auf den Metascore, der am Ende darüber entscheiden könnte, ob eine Serie fortgesetzt wird oder nicht. Das soll insbesondere für Top Studios wie Naughty Dog und die Santa Monica Studios gelten.

Ob ein Spiel ein wirklich erfolgreiches Produkt wird oder nicht, entscheidet sich meist erst im letzten Jahr der Entwicklung, wo alles zusammenkommt. Bis dahin seien die Spiele laut Grassetti ziemlicher „Mist“ und man könne nur schwer abschätzen, was am Ende dabei herauskommt. Dann ist es meist aber schon zu spät, da die Entwicklung zu weit fortgeschritten ist, um noch größere Änderungen daran vornehmen zu können.

Sony Games auf Metacritic

Die Days Gone-Entwickler bei Sony Bend hatten in diesem Punkt etwas drastischere Worte gewählt, wonach Sony eine Marke ziemlich schnell absägt, wenn man nur einen Metascore von 70 erreicht. Das war zum Beispiel bei Days Gone der Fall.

Der damalige Writer John Garvin sagt hier:

„Wenn sie der Creative Director von einem Franchise sind und sein Spiel auf 70 kommt, werden sie nicht lange der Creative Director in diesem Franchise sein,“ so Garvin.

Sollte dem tatsächlich so sein, sind die Ansprüche von Sony möglicherweise etwas sehr hoch gesteckt, die kaum zu erfüllen sind. Einen Metascore von 90+ erreichen gerade einmal ein paar Spiele, darunter God of War, The Last of Us Part II, Uncharted 4 oder Shadow of the Colossus. Ihre aktuellen Top-Marken scheiterten bisher daran, einschließlich Horizon oder Marvel’s Spider-Man.