Star Wars Eclipse wird ein Quantic Dream-Spiel, wie man es erwartet

„Im ständigen Streben nach Innovation öffnen wir uns für neue Arten von Spielen und Herausforderungen und werden weiterhin große Anstrengungen in Forschung und Entwicklung unternehmen. Dies bietet großartige Möglichkeiten für diejenigen, die an ehrgeizigen und innovativen Projekten in gemischten Teams arbeiten möchten.“

„Einer der großen Schwerpunkte, den wir bei der Ankündigung von Star Wars Eclipse hatten, bestand darin, sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um ein Action-Adventure handelt, das alle Elemente enthält, die man von einem Quantic Dream-Titel erwarten und sich wünschen würde, das aus komplex verzweigten Erzählungen und mehreren spielbaren Charakteren besteht“, so Pendse. „Es gibt kein Game Over! Jeder kann sterben, alles kann passieren und die Geschichte geht irgendwie weiter, sodass diese Signaturen immer noch da sind. Aber was wir getan haben, ist, unsere Expertise im Gameplay-Bereich noch weiter auszubauen.“

