Star Wars Jedi: Fallen Order 2 wird wohl ein reiner Next-Gen Titel

Es wird langsam Zeit, dass sich die Publisher und Entwickler langsam nur noch auf die neuen Konsolen konzentrieren. So wird wohl auch Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ausschließlich für PS5, Xbox Series und den PC erscheinen.

Dass man die alten Konsolen so langsam hinter sich lässt, deutet sich in diesen Tagen aus mehreren Richtungen. Auch die Sony First-Party Titel, die ab 2023 erscheinen, überspringen wohl die PS4, ebenso werden immer mehr Third-Party Games nur noch für PS5, Xbox Series und den PC angekündigt.

Dass das auch bei Star Wars Jedi: Fallen Order 2 der Fall sein wird, war ohnehin zu erwarten, wie nun auch der Insider Jeff Grubb untermauert. Bei EA scheint man ebenfalls das Jahr 2023 ins Auge gefasst zu haben, wo es an der Zeit wird, die Last-Gen Konsolen fallen zu lassen. So erscheinen Titel wie das neue Need for Speed, Mass Effect oder Dragon Age allesamt als Next-Gen Only Titel.

Enthüllung im Mai?

Ferner geht man davon aus, dass die Enthüllung von Star Wars Jedi: Fallen Order 2 für diesen Mai geplant ist. Möglicherweise wird man bereis zum Star Wars Day am 04. Mai etwas dazu hören oder wenige Wochen später, wo die E3 hätte stattfinden sollen. Bislang haben EA und Respawn die Fortsetzung nur bestätigt, jedoch keine weiteren Details dazu genannt.

Im bislang einzigen Statement hieß es damals:

„Wir sind große Fans von Star Wars hier bei Respawn und freuen uns sehr, mit Lucasfilm Games an neuen Titeln zu arbeiten, die wir schon seit Jahren machen wollten“, sagte Zampella. „Wenn Sie großartige Star Wars-Spiele entwickeln möchten, solltet ihr uns auf unserer Reise begleiten.“

Weitere Details zu Star Wars Jedi: Fallen Order 2 werden in den kommenden Wochen erwartet. Weitere Star Wars Projekte entstehen derzeit bei Quantic Dream und Aspyr Media, die das Remake zu Knight of the old Republic entwickeln.