Star Wars: Outlaws – Ubisoft wirft legendäre Spielmechanik über Bord

Die Spielwelten von Ubisoft sind stets groß und umfangreich und laden meist zum ausgiebigen Erkunden ein. In „Star Wars Outlaws“ wird man dies mit einem natürlicheren Ansatz machen können, für den Ubisoft Massive eine legendäre Spielmechanik über Bord geworfen hat.

Das verrät Creative Director Julian Gerighty in der Star Wars Outlaws-Preview der GameInformer via X, in der er über den Erkundungs-Aspekt spricht. Spezieller geht es um die erklimmbaren Türme, die in Ubisoft-Spielen die Karte und Spielwelt freilegen. Diese wird es in „Star Wars Outlaws“ nicht geben. Stattdessen wird die Spielwelt frei und organisch erkundet, was insbesondere für die Stadt Mirogana gilt, die eigens für „Star Wars Outlaws“ erschaffen wurde.

Die Idee mit den Türmen wurde ursprünglich in der Assassin’s Creed– und Far Cry-Serie eingeführt und später von anderen Spiele-Marken übernommen, darunter in Zelda. Inzwischen hat sich diese unter den Spielern jedoch abgenutzt, weshalb „Star Wars Outlaws“ zur klassischen Erkundung zurückkehrt.

Welt von Star Wars: Outlaws enorm wichtig

Die Spielwelt von „Star Wars: Outlaws“ hat generell eine enorm wichtige Bedeutung, die nicht nur dicht und voller Aktivitäten sein wird, je nachdem, wie sich der Spieler dort verhält, hat dies Einfluss auf diese. Das Reputation-System nimmt zum Beispiel Einfluss auf bestimmte Ereignisse, etwa wenn Spieler einen Checkpoint des Imperiums durchqueren.

Als Beispiel erklärt Gerighty:

„Ein Kontrollpunkt des Imperiums wird versuchen, euch aufzuhalten, wenn sie diesen durchqueren. Auf der Straße sind einige Schiffsdiebe oder Piraten unterwegs, die versuchen werden, euch auszurauben. Bei der Schaffung einer Landschaft spielen viele verschiedene Dinge eine Rolle, das Straßennetz in dieser Landschaft und die Ereignisse in der lebenden Welt, die diese Landschaft bevölkern.„

An anderer Stelle spielt auch die Reputation zwischen den Fraktionen eine Rolle und wie diese auf euch reagieren, je nachdem, wie diese positiv oder negativ geprägt ist. All das hängt in „Star Wars: Outlaws“ zusammen und bietet ein äußerst dynamisches Spielerlebnis.

„Star Wars: Outlaws“ erscheint am 30. August für PS5, Xbox Series X|S und PC.