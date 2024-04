The Crew: Aufregung wegen einer Handvoll Spieler ist lächerlich

Derzeit wird aufgeregt über die Serverabschaltung von The Crew diskutiert, da sich die Spieler einem zehn Jahre alten Spiel beraubt fühlen. Ubisoft hat den MMO-Racer mit der Abschaltung komplett unbrauchbar gemacht und entzieht diesen zusätzlich die Lizenzen, womit selbst der Zugriff darauf nicht mehr möglich ist.

Dass die ganze Diskussion darum ziemlich lächerlich ist und Ubisoft hier absolut nachvollziehbar handelt, belegen die Statistiken der letzten Monate, wonach nur noch eine Handvoll an Spielern The Crew tatsächlich gespielt hat. Mit The Crew 2 und The Crew Motorfest (unser Review) sind zudem bessere Alternativen verfügbar.

Spielerzahlen seit Jahren konstant niedrig

Schaut man sich die Steam-Statistiken an, zeigt sich, dass in den letzten 6 Monaten gerade einmal zwischen 50 und 70 Spieler am Tag auf The Crew zugriffen haben. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass die Server bald abgeschaltet werden. Und selbst in den letzten 3 Jahren waren es täglich konstant kaum mehr als 100 Spieler, die The Crew spielten. Höhere Zugriffszahlen erreichte der Racer lediglich noch im Jahr 2018, bevor der Nachfolger erschienen ist. Kurz vor der Abschaltung des Spiels zollten ebenfalls nur 187 Spieler The Crew ihren Tribut und kehrten noch einmal zurück. Im Grunde stiegen die Spielerzahlen immer nur dann, wenn The Crew irgendwie etwas Aufmerksamkeit erregte, sei es durch einen neuen DLC, die Ankündigung von The Crew 2 oder eben aktuell die endgültige Abschaltung. Andernfalls waren die Userzahlen stets rückläufig.

The Crew Userzahlen sind seit Jahren niedrig

Insgesamt und selbst mit den Konsolen-Spielern zusammen sind solche Spielerzahlen als vernachlässigbar einzustufen, zumal The Crew als ein Spiel konzipiert wurde, dass man gemeinsam spielen soll. Unter so wenigen Spieler noch eine brauchbare Crew zusammenzubekommen, dürfte eine weitere Herausforderung sein. Das endgültige Aus war somit die einzig vernünftige Entscheidung.

Scheindiskussion, weil Ubisoft?

Sicherlich ist das Aus von The Crew etwas ärgerlich, da Leute ihr Geld in das Spiel und DLCs investiert haben, da nun als „verloren“ angesehen wird. Im Gegenzug konnte man sich allerdings 10 Jahre in dem Spiel austoben und bekam hunderte Stunden an Gameplay und Unterhaltung präsentiert. Ein Offline-Mode wäre für die letzten aktiven Spieler vielleicht eine Alternative gewesen, dafür wurde The Crew jedoch nie konzipiert und es steht entgegen der Idee hinter dem Franchise.

Die ganze Aufregung darum wirkt daher wie eine Scheindiskussion, weil man vielleicht etwas gefunden hat, womit man gegen Ubisoft schießen kann. Der Publisher macht sich in letzter Zeit nicht unbedingt so beliebt bei den Spielern, vor allem wenn es um Preise, Live-Service und all diese Dinge geht. Sich jetzt aber an einem Spiel aufzuhängen, an dem real kaum noch Interesse bestand, ist ein wenig sinnfrei. Wer trotzdem nicht aufgeben will, kann es mit einer Erstattung beim PlayStation Support versuchen, die ein Spieler im Fall von The Crew erfolgreich 9 Jahre nach dem Kauf des Spiels durchgesetzt hat.