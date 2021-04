Star Wars Republic Commando erschienen, inkl. PS5 Support

Aspyr Media hat den Klassiker Star Wars Republic Commando veröffentlicht, einschließlich PS5 Support, der via Day One Patch nachgereicht wurde.

In Star Wars Republic Commando ist in der gesamten Galaxie das Chaos ausgebrochen. Ihr als Anführer der Elitetruppe der Republic Commandos müsst in feindliche Lager eindringen und dort die Macht übernehmen, um letztendlich den Feind auszuschalten. Eure Truppe wird euren Befehlen anstandslos gehorchen und Teamarbeit ist für den Erfolg enorm wichtig. Ihr seid der Anführer, die Truppe ist eure Waffe und die Macht mit euch.

Eigens für die Neuauflage wurde die Steuerung angepasst, ohne jedoch das ursprüngliche Gefühl von Star Wars Republic Commando zu vergessen. Außerdem gibt es nun Trophäen, die vom Abschließen von Kampagnen bis hin zum Bekämpfen von Droiden reichen, 4K Auflösung auf PS5, verbessertes Audio und Grafiken.

Features

Innovatives Truppenkontrollsystem – Steuert eure Truppe mit nur einem Stick und lasst sie komplizierte Befehle und strategische Manöver ausführen.

– Steuert eure Truppe mit nur einem Stick und lasst sie komplizierte Befehle und strategische Manöver ausführen. Vielzahl an Spielmodi – Spielt im Einzelspielermodus und befehligt eine Gruppe von vier Leuten nach Belieben. Oder wählt die Mehrspieleroption und messt euch mit bis zu sechzehn Gamern online.

– Spielt im Einzelspielermodus und befehligt eine Gruppe von vier Leuten nach Belieben. Oder wählt die Mehrspieleroption und messt euch mit bis zu sechzehn Gamern online. Episode III – Erlebt die Fahrzeuge, Stätten und Feinde des legendären Filmes.

Day One Patch