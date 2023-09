Starfield – Vorwurf von manipulierten Reviews & sinkende Spielerzahlen?

Das exklusive Starfield macht auf den ersten Metern einen besseren Eindruck, als man zunächst vermutete. Nach dem ersten Wochenende dreht sich dieser Ersteindruck allerdings schon leicht und es werden teils schwere Vorwürfe gegen Microsoft und Bethesda erhoben. Im Raum stehen unter anderem manipulierte Reviews und angeblich sinkende Spielerzahlen.

Noch vor dem offiziellen Review-Embargo am vergangenen Freitag machten teils große Magazine wie Eurogamer und GamesIndustry öffentlich, dass sie bei der Verteilung der Review-Keys nicht berücksichtigt wurden und ihre Eindrücke somit nicht zum Review-Embargo teilen konnten. Besonders betroffen sind wohl Magazine, die unter das Netzwerk von ReedPop in UK fallen. Erst nachdem man entsprechende Artikel veröffentlicht hatte, wurden Review-Keys zu Starfield nachgereicht, allerdings zu dem Zeitpunkt schon deutlich zu spät.

Eurogamer schreibt hier:

„Der Zugriff auf das Spiel scheint in Großbritannien stark eingeschränkt worden zu sein, wo Bethesda auch keine Kopien von Starfield an andere Websites und YouTube-Kanäle der Eurogamer-Muttergesellschaft Reedpop bereitgestellt hat.“

Wieso und warum, hierzu gibt es mehrere Theorien und Vermutungen. Unter anderem steht der Verdacht im Raum, dass Microsoft und Bethesda insbesondere die Magazine außen vorgelassen haben, die zuvor besonders kritisch z.B. über Fallout 76 berichteten. Diese Taktik wird jeher immer wieder in der Branche vermutet, in dem man missliebige Magazine einfach „kalt stellt“ und so Einfluss auf die wichtigen Ersteindrücke zu einem Spiel nimmt.

Eine andere, etwas weiter hergeholte Theorie glaubt, dass man vor allem Magazine aus UK, also insbesondere auch das ReedPop-Netzwerk, eine Art Denkzettel verpassen wollte. Dies alles vor dem Hintergrund der Activision / Blizzard-Übernahme durch Microsoft, die derzeit nur noch in Großbritannien blockiert wird. Was die einzelnen Magazine damit zu tun haben sollen, ist sicherlich etwas kurios. Nachweisen lassen sich diese Vorwürfe sicherlich nicht und dürften letztendlich Theorien bleiben.

Starfield Spielerzahlen sinken bereits wieder?

Dass Starfield bei den Spielern weitaus weniger gut ankommt, als bei den professionellen Kritikern, sollen unter anderem die Zahlen auf Steam zeigen. Hier glaubt man herauslesen zu können, dass das Interesse an Starfield schon wieder sinkt und weniger Spieler zurückkehren, nachdem sie den Early Access-Zugriff genutzt haben. Vergleiche stellt man hier unter anderem mit Baldur’s Gate 3 an, das seit seinem Release immer mehr Spieler verzeichnet.

Starfield Steam-Charts zeigen im Grunde stabile Zahlen

Wie aussagekräftig diese Zahlen sind, lässt sich nur schwer sagen, da das Spiel offiziell noch gar nicht erschienen ist und aktuell nur die Early Access-Daten zur Verfügung stehen. Momenten scheinen sich diese aber auf dem Niveau wie zum Launch am Freitag zu bewegen. Das sind aber auch alles Spieler, die tatsächlich für Starfield bezahlt haben und sich somit irgendwo zwingen, zu spielen.

Hinzu kommt, es gibt derzeit noch keine echten User-Reviews, sondern nur einige Eindrücke der Early Access-Spieler auf Reddit & Co. Man geht aber davon aus, dass sich die breite Masse an Usern weniger von Starfield begeistert zeigt und der Metascore weitaus niedriger ausfallen wird.

Liest man dazu ein paar Ersteindrücke, können nur wenige Spieler die Euphorie über Starfield nachvollziehen, die immer wieder die fehlende Tiefe des Spiels bemängeln. Zwar wird inhaltlich viel geboten, oftmals wird aber vieles wiederholt oder kopiert. Teils ist auch die Rede von irreführendem Marketing.

Ein User schreibt unter anderem:

„Ich bin ein wenig schockiert über die 9er und 10er, die ich in den Testberichten gesehen habe. Für mich scheint 7/10 im Moment am zutreffendsten zu sein, und ich muss mich fragen, wie viel Erkundung andere Rezensenten gemacht haben, denn entweder hatte ich großes Pech, oder andere Rezensenten haben vielleicht nur eine Handvoll Planeten erkundet.“

Bleibt also abzuwarten, wie sich Starfield zum offiziellen Release am 06. September schlägt, wenn auch die User zum Zuge kommen, insbesondere die, die Starfield kostenlos über den Game Pass spielen können.