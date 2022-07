Stray ab sofort bei PlayStation Plus verfügbar, einige Testwertungen

Stray kostet im PlayStation Store regulär 29.99 EUR, während eine Disc-Version später in diesem Jahr folgt. Diese Premium-Edition enthält unter anderem ein 14,4″ x 24″ großes Poster des ersten Teaser-Bildes von Stray . Darüber hinaus enthält diese Version sechs Kunstkarten sowie einen kuscheligen Chenille-Aufnäher mit dem Katzengesicht-Logo des Spiels, der sich perfekt für Rucksäcke jeder Größe eignet. Diese Version ist in einem mattschwarzen O-Sleeve mit elegantem Holofolien-Finish verpackt.

„Es ist schwierig, das, was Stray wirklich vorhat, perfekt zusammenzufassen, da es ein Tausendsassa ist, aber leider kein Meister von keinem von ihnen. Bestimmte Teile dieses Spiels sind fast Meisterklasse, wie seine Stealth-Abschnitte, aber es verliert sich zu oft in seiner eigenen Identität und verfehlt bei mehr als einer Gelegenheit das Ziel.“ – 6/10

„Stray ist ein flottes und unerbittlich charmantes Abenteuer, das ein einzigartiges Fenster in eine wunderschöne Sci-Fi-Welt bietet. Es wird euren Verstand oder eure Reflexe nicht zu sehr herausfordern, aber es wird eure Sinne absolut erfreuen. Wichtig ist, dass es sich um ein Videospiel mit einem speziellen „Miau“-Button handelt, und was könnte besser sein als das?“ – 9/10

„Stray hat es geschafft, die hohen Erwartungen zu erfüllen, die man daran hatte, als bekannt wurde, dass man die Kontrolle über eine einsame Katze in einer Dystopie übernehmen würden, die von unzähligen Neonlichtern unterbrochen wird. Während einige sagen mögen, dass es mit einem solchen Setup kaum zu übersehen ist, ist das, was Entwickler BlueTwelve Studio aus den einzelnen Teilen geschaffen hat, etwas wirklich Besonderes ist und Lust auf mehr macht.“ 9/10

