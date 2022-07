PlayStation Plus Extra & Premium im Juli, das sind die neuen Spiele

Dem regulären PlayStation Plus Line-Up in diesem Juli folgt in Kürze ein Mid-Refresh für die Stufe Extra und Premium, dessen neue Spiele Sony heute vorstellt.

Mit Stray war bereits bekannt, dass der Titel kostenlos innerhalb des Service verfügbar sein wird, solange dieser dort angeboten wird. Ergänzt wird dieser um Final Fantasy VII Remake Intergrade und Marvel’s Avengers als Top Games.

PlayStation Plus Extra & Premium im Juli 2022

Darüber hinaus kann man sich auf diverse Assassin’s Creed und Saints Row-Spiele freuen, wie nachfolgend aufgelistet:

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure | PS4

Jumanji The Video Game | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Das Classics Line-Up wird außerdem noch um zwei weitere Titel ergänzt:

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Hier gilt ebenfalls, dass die Spiele solange verfügbar sind, wie sie innerhalb von PlayStation Plus Extra und Premium angeboten werden. Ein Enddatum verrät man jedoch noch nicht. Sobald dieses erreicht ist, sind die Spiele auch nicht mehr „kostenlos“ spielbar, so wie man es bisher von PlayStation Plus gewohnt ist.

Das neue Line-Up wird ab dem 19. Juli verfügbar sein, womit Stray ein willkommener Day One Release ist.