Dying Light 2 – Story-DLC hat möglicherweise ein Gladiator-Thema

Als Spieler muss man sich wohl zunächst durch kleinere Arena in der ganzen Stadt schlagen, um am Ende zu einem Opera Gladiator zu werden und in der großen Arena kämpfen zu dürfen. Als Anführer wird eine Astrid erwähnt, die über das Opera House herrscht, während Skullface einer der stärksten Gladiatoren im Spiel sein soll – mit stärkeren und schnelleren Fähigkeiten, sowie einer unvorhersehbarer Brutalität.

Demnach finden Events hier in einem Gebäude namens Opera Astrid und drum herum statt, es gibt mindestens zwei verschiedene Enden, Spieler können an Arena-Challenges teilnehmen, neue Waffen verdienen und aufrüsten, darunter auch Schilde, es gibt Challenges, die sich auf Parcours und Kampf konzentrieren und vieles mehr.

Sollte der recht umfangreiche Leak dazu am Ende zutreffen, plant Techland den Story-DLC rund um das Thema Gladiator aufzubauen. Hierzu wurden zahlreiche Assets und neue Schauplätze ausfindig gemacht, plus umfassende Dialogzeilen und Voiceovers.

