Street Fighter 6 – Kimberly und Juri für das Roster vorgestellt

Jury hingegen hatte ihren ersten Auftritt schon in Street Fighter IV, die nach wie vor den Nervenkitzel sucht und große Freude daran hat, ihre Feinde auszulöschen. Früher war ihre Hauptmotivation die Rache an M. Bison, aber seit seinem Sturz in Street Fighter V vertreibt sie sich ihre Zeit in einem düsteren Nebel.

„In Bezug auf Kimberlys Design wollten wir ein Outfit kreieren, das für ihre schnellen und akrobatischen Bewegungen geeignet ist, da sie sich in Sportarten wie Leichtathletik und Cheerleading auszeichnet. Kombiniert man ihren farbenfrohen Gi mit Turnschuhen, mit denen sie sich schnell bewegen kann, hat man Bushinryu-ähnliche Ninja-Outfits. Wir haben versucht, ihre Frisur und ihr Outfit schön zur Geltung zu bringen, da sie eine Expertin für Lauf- und Luftangriffe ist. Die Spraydose und der tragbare Kassettenspieler an ihrer Taille werden auch für Spezialbewegungen verwendet.“

