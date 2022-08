Assassin’s Creed Infinity startet mit zwei Settings – Gerücht

Ubisoft arbeitet derzeit eifrig an Assassin’s Creed Infinity, das die Basis für das zukünftige Assassin’s Creed-Universum bildet. Aktuelle Gerüchte sprechen von zwei Settings, die schon bald enthüllt werden sollen.

Das behauptet der Insider Jeff Grubb im aktuellen Giantbomb Podcast, wonach die Enthüllung im September geplant ist. Denkbar wäre in dem Fall das Ubisoft Forward Event.

Eines der Settings soll in Japan spielen, was von den Fans schon lange nachgefragt wird. Hier soll man laut Grubb in die Rolle eines Ninja schlüpfen, der über die Dächer hüpft. Das Japan Settings wurde aber auch schon mehrmals von Ubisoft dementiert, so dass man abwarten muss, ob es in Assassin’s Creed Infinity unterkommt oder nicht. Was das zweite Setting betrifft, gibt es keine Hinweise darauf. Spekuliert wurde zuletzt ein Schauplatz bei den Azteken, das zumindest schon einmal in Romanen aufgegriffen wurde.

Offiziell hieß es zu Assassin’s Creed Infinity einmal:

Ferner soll Ubisoft noch immer an Assassin’s Creed Rift arbeiten, das einst als Erweiterung für Assassin’s Creed Valhalla geplant war, später aber als eigenständiger Ableger ausgelagert wurde. Erneut soll hier Basim als Protagonist in Erscheinung treten, heiß es.

Was daraus letztendlich wird, bleibt abzuwarten.