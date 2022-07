Gerücht: Nächstes Assassin’s Creed setzt auf ein unglaublich spannendes Setting

Irgendwann erscheint ein neues Assassin’s Creed-Spiel, soviel ist sicher, nur wohin einen dieses führt, wird im Vorfeld immer wieder wild spekuliert.

Da das offiziell angekündigte Assassin’s Creed Infinity noch ein wenig auf sich warten lässt, soll es bis dahin ein etwas kleineres Spiel tun. Dieses könnte auf ein unglaublich spannendes Setting setzen, das derzeit vermutet wird.

Assassin’s Creed im Reich der Azteken?

Das behauptet ein populärer Youtuber, wonach Ubisoft als nächstes das Reich der Azteken erkunden wird, die im 14. bis 16. Jahrhundert in Mittel- und Südamerika herrschten. Damit würde man dem äußert beliebten Assassin’s Creed Origins folgen, das mit dem Alten Ägypten eine vergleichbar spannende Kultur als Thema hatte.

Next AC game will be Aztecs. — ACG (@JeremyPenter) July 13, 2022

Wirklich viele Details lässt sich der potenzielle Leak leider nicht zu dem Spiel entlocken, weder Plattformen oder Release-Zeitraum. Gerüchteweise erscheint noch in diesem Jahr ein neuer Ableger, der möglicherweise beim kommenden Ubisoft Forward Event enthüllt wird.

Das Aztekenreich ist insofern spannend, da man diesen Kontinent bislang nicht in der Assassin’s Creed-Serie oder in einem Spiel berührt hat. Zuletzt besuchte man verschiedene Schauplätze in Europa, Nordamerika oder Asien. Auf die Azteken gab es bislang nur kleinere Referenzen in Assassin’s Creed: Project Legacy oder Assassin’s Creed IV Black Flag: Blackbeard – The Lost Journal . Südamerika wäre damit also mal wieder eine willkommene Abwechslung.

Generelle Info: Die Azteken galten als meso-amerikanische Kultur, die im 14. bis 16. Jahrhundert in Zentralmexiko ihre Blütezeit hatten. Das Reich brach schließlich zusammen, nachdem spanische Konquistadoren in das Gebiet einzogen und dieses überrannten. Den Azteken werden in der Popkultur vor allem beeindruckende architektonische Meisterwerke wie die Sonnenpyramide zugeschrieben, ebenso sind sie für viele Mythen und religöse Traditionen bekannt.

Bis Ubisoft dieses Setting oder das nächste Spiel bestätigt, muss man die Meldung ein wenig mit Vorsicht genießen.