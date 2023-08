Street Fighter 6 meets Teenage Mutant Ninja Turtles & A.K.I.

Street Fighter 6 bekommt in diesen Tagen ein aufregendes Crossover, das sich mit den Teenage Mutant Ninja Turtles zusammentut. Mit A.K.I. wurde auf dem EVO Event zudem der nächste DLC-Charakter angedeutet.

Das Crossover mit den Ninja Turtles erlaubt den Spieler individuelle Avatare mit Teenage Mutant Ninja Turtles-Gear und Emotes auszustatten, plus ein paar lustige Extras wie Teenage Mutant Ninja Turtles-Stempel an den Chat senden und sein In-Game-Handy mit Hintergrundbildern und Kamerarahmen anzupassen. Zudem lässt sich der eigene benutzerdefinierte World Tour- und Battle Hub-Avatar thematisch an seine Lieblingsschildkröte anpassen.

Der Anlass für dieses Crossover ist der neuste Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der in diesen Tagen von Paramount Pictures, Nickelodeon Movies und Point Grey Productions in den Kinos zu sehen ist. Mit von der Partie sind darin Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver. Ein weiteres Crossover mit den Ninja Turtles gibt es derzeit auch in Session: Skate Sim.

Das Teenage Mutant Ninja Turtles Crossover in Street Fighter 6 startet am morgigen Dienstag.

A.K.I in Street Fighter 6

Neben den Teenage Mutant Ninja Turtles wurde A.K.I als nächster DLC-Fighter in Street Fighter 6 vorgestellt. Dieser markiert den 20. Eintrag im Roster und wird ab Herbst 2023 verfügbar sein.

Ein erster Cinematic Trailer zeigt A.K.I im Singleplayer- und World Tour-Modus, dessen Details man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben wird. A.K.I. fällt vor allem durch ihre blassweiße Haut auf, ihrem schwarzen Lederoutfit mit rotem Besatz und ihrem weißen Haar. Die Krallen an ihren Händen sind die langen, scharfen Nägel an ihren Fingern, die mit Gift überzogen sind und die auch im Kampf großzügig eingesetzt werden.

Einen ersten Blick auf A.K.I gibt es im nachfolgendem Trailer.